All Star Game : Les sélectionnés pour le concours de dunks sont connus

Encore un show Makoundou ?

Dix jours après avoir dévoilé le nom des joueurs retenus pour disputer le All Star Game le 29 décembre prochain à l’Accor Arena, mais aussi le concours des meneurs et le concours à 3 points, la Ligue nationale de basket a révélé ce lundi la liste des quatre joueurs qui prendront part au concours de dunks. Et les heureux élus se nomment Dylan Affo Mama, Juhann Bégarin, Yoan Makoundou et Tom WimbushL’arrière français de 22 ans, passé par Boulazac et Evreux, tourne à 11,1 points, 5,1 rebonds et 2,3 passes de moyenne depuis le début de la saison. Juhann Bégarin, quant à lui, est un peu plus connu du grand public, puisque l’arrière de 19 ans a été sélectionné en 45eme position de la dernière draft NBA par les Boston Celtics, qui l’ont prêté cette saison à Paris, dont il porte le maillot depuis 2019 et qui pointe à la quinzième place du classement (3v-7d). Cette saison, le Guadeloupéen tourne à 10,7 points et 3,8 rebonds de moyenne.Yoan Makoundou, de son côté, partira favori, si l’on se souvient de son incroyable dunk de mars dernier contre Orléans, qui avait fait le tour des réseaux sociaux. L’ailier fort français de 21 ans, qui a fait toute sa carrière à Cholet, tourne cette saison à 10,2 points et 4,1 rebonds de moyenne avec le CB, avant-dernier de Betclic Elite (3v-7d).Enfin, Thomas Wimbush sera le seul étranger du concours. L’ailier américain de 28 ans, arrivé à Nanterre cette année après avoir joué en Allemagne et en Turquie, tourne à 16,5 points et 6,5 rebonds de moyenne avec le club francilien, huitième du championnat (5v-5d).Le vainqueur succédera à DJ Stephens, vainqueur en 2019 alors qu'il défendait les couleurs du Mans.Crédit photo : LNB