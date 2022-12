Premier League

L'attaquant néerlandais Cody Gakpo "est un jeune joueur avec beaucoup de potentiel", a estimé jeudi l'entraîneur de Liverpool, Jürgen Klopp, au sujet de la nouvelle recrue des Reds en provenance du PSV Eindhoven, pour 40 millions de livres (48 millions d'euros). Le PSV Eindhoven a annoncé lundi soir le transfert vers Liverpool de sa pépite de 23 ans qui s'est illustrée lors du Mondial au Qatar en marquant trois buts en trois rencontres. "C'est un jeune joueur avec beaucoup de potentiel. S'il avait déjà marqué 40 buts en Espagne ou ailleurs, il serait devenu inabordable", a estimé Jürgen Klopp lors d'une conférence de presse à la veille de la réception de Leicester pour la 18e journée du championnat d'Angleterre. "Dans ce genre de dossier, tout est une question de timing", a relevé l'entraîneur allemand, qui recherchait plutôt un milieu de terrain qu'un attaquant lors du mercato d'hiver (1er au 31 janvier 2023).

Klopp a d'ailleurs admis que le coût du transfert de Gakpo ne serait pas sans incidence sur la suite du mercato pour Liverpool. "Nous savons ce que nous voulons faire et nous verrons si nous pouvons y parvenir. C'est une question d'argent bien sûr, mais c'est avant tout une question de trouver les bons joueurs et nous sommes très contents d'avoir récupéré Cody." Liverpool a conclu l'arrivée du jeune Néerlandais en trois jours et s'est assuré ainsi qu'il n'aille pas renforcer les rangs du rival Manchester United, qui était également intéressé. Si l'arrivée de Gakpo est désormais acquise, elle ne pourra être officialisée qu'à partir du 1er janvier, début officiel du mercato d'hiver. D'après Jürgen Klopp, l'international pourrait faire ses débuts sous ses nouvelles couleurs le 7 janvier à l'occasion d'un match de FA Cup contre Wolverhampton.