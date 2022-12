Les internationaux de Manchester City sont tous revenus au sein du club anglais ces derniers jours à l'exception de Julian Alvarez, sacré champion du monde dimanche dernier avec l'Argentine. Et les hommes de Pep Guardiola ont affronté Liverpool en League Cup jeudi soir et ils l'ont emporté 3 buts à 2 au terme d'un match intense. Alors que City a repris sur de bonnes bases suite à la Coupe du monde, le coach espagnol n'est pas pour autant pleinement satisfait concernant un de ses internationaux. Ainsi, Guardiola n'a pas hésité à s'en prendre au milieu de terrain anglais Kalvin Phillips, estimant que ce dernier est en surpoids.

Guardiola s'en prend à Phillips

Le coach des Cityzens a parlé du joueur des Three Lions en conférence de presse d'après-match jeudi soir et il a assuré que Phillips était en surpoids actuellement. "Il n'est pas en bonne condition pour s'entraîner, il est en surpoids. Il n'est pas arrivé en état de faire des séances d'entraînement et de jouer", a confié l'ancien entraîneur du FC Barcelone. Pour Phillips, il va donc falloir redoubler d'efforts en vue de pouvoir jouer avec les Skyblues. Cette saison, il n'a fait que quatre apparitions, lui qui a été touché par une blessure à l'épaule avant le Mondial. Phillips doit se reprendre sous peine de voir son coach le laisser sur le banc d'ici les prochains mois...