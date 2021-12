Pep Guardiola, l'entraîneur de Manchester City, s'est dit ravi de la performance de Phil Foden, grâce à qui Manchester City a remporté une victoire importante contre Brentford en Premier League. Foden a inscrit le seul but du match en première mi-temps et son manager n'a pas manqué de saluer sa régularité et ses performances. "Phil a toujours été exceptionnel depuis qu'il est venu avec nous pour commencer à s'entraîner et à jouer", a déclaré Guardiola.

"Un niveau exceptionnel"

"C'est un gars qui peut jouer à différents postes et à un niveau exceptionnel. Il est toujours un bon joueur et nous n'avions aucun doute à ce sujet", a ainsi louangé le tacticien espagnol en conférence de presse. "Il n'a pas besoin de me prouver quoi que ce soit. Il a besoin de profiter du football comme il le faisait quand il était petit", a encore conseillé l'ancien coach du Barça.