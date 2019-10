Éloigné des terrains depuis la fin août, Anthony Martial était titulaire jeudi soir lors du déplacement victorieux de Manchester United sur la pelouse du Partizan Belgrade (0-1), jouant une heure après avoir disputé les 7 dernières minutes du choc contre Liverpool quatre jours plus tôt. Et l’ancien Monégasque a marqué l’unique but des Red Devils en Serbie.

"Anthony est de retour, il a marqué, et je suis sûr que notre équipe va s’améliorer avec Anthony. Il nous apporte quelque chose de différent", a déclaré son entraîneur Ole-Gunnar Solskjaer en conférence de presse. Le Norvégien n’a par ailleurs pas communiqué de date de retour pour ses blessés (Paul Pogba, Nemanja Matic, Luke Shaw et Axel Tuanzebe), mais espère que ce sera "rapide".