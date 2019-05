Pep Guardiola n'a pas hésité à reconnaître que Vincent Kompany a bien fait de ne pas l'écouter et de frapper au but face à Leicester pour inscrire un but aussi splendide que libérateur (1-0). A une journée de la fin du championnat, Manchester City garde la main face à Liverpool pour le titre.

"On a célébré sur le terrain, c'était bien de gagner le dernier match à domicile. Ces supporters sont incroyables. (...) Bien sûr, nous sommes ravis car sans cette victoire il aurait presque été impossible de remporter le titre. Les joueurs sont expérimentés et ils savent qu'il reste un match à jouer. Ce sera dur à Brighton, une équipe qui a assuré son maintien et qui a été chercher un bon résultat sur le terrain d'Arsenal (1-1, dimanche)", a reconnu l'entraîneur des Citizens.