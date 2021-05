Fait rare : un gardien de but a trouvé le chemin des filets, le tout en délivrant son équipe en toute fin de rencontre. Alisson se souviendra longtemps de ce dimanche, avec ce but face à West Bromwich d'une tête splendide (2-1). "Je n’ai pas fait d’interview pendant longtemps parce que quand je parle de mon père, je suis ému. Mais je tiens à remercier tous ceux qui m’ont envoyé des lettres comme Everton, Ancelotti, City… Je veux vous remercier, sans vous tous, je n’aurais jamais pu m’en sortir… », a expliqué le Brésilien, très ému, après la disparition tragique de son père cette année.

"Si Olivier Giroud marque le même but..."



Jürgen Klopp, de son côté, était aux anges. « Je n'ai pas crié à Alisson de rester derrière. Je l'ai laissé monter. À la dernière minute, normalement personne n'a besoin de demander à un gardien de monter. Il est monté, il a marqué. Et quel but de dingue ! On l'a tous revu dix fois dans le vestiaire, c'est vraiment un but incroyable. Si Olivier Giroud marque le même but, on dit tous que c'est un but de classe mondiale. Quand Alisson le fait, il faut le dire aussi... », s'est enthousiasmé le technicien allemand.