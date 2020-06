Enfin ! 30 ans que les supporters des Reds attendaient ça et c'est désormais chose faite : Liverpool est sacré champion d'Angleterre. Manchester City s'est en effet incliné face à Chelsea (2-1). Avec 26 points d'avance à 7 journées de la fin du championnat, le club de la Mersey est mathématiquement assuré de finir en tête. Après la Ligue des Champions la saison dernière, c'est un deuxième trophée majeur glané par Jurgen Klopp et ses hommes. Et celui-ci était plus qu'espéré : le dernier titre de Liverpool remontait à 1990.