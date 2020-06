N’Golo Kanté fait partie des meilleurs milieux défensifs au monde. Son titre de champion du monde lui confère aussi un statut assez important, et dont de très peu de joueurs peuvent se targuer. Mais est-ce qu’il est aussi précieux pour son équipe de Chelsea que ne l’était un certain Claude Makélélé au début des années 2000 ? La question a été posée directement à Frank Lampard, son manager, ce mardi en conférence de presse. « Je pense que Kanté joue à une position différente de celle de Makélélé à l’époque, a souligné d’emblée le technicien anglais. Je crois que l’époque a changé et les joueurs autour aussi. Lorsque j’ai N’Golo, j’aime avoir une certaine organisation de notre milieu et qui nous permet d’avoir un maximum de fluidité. Et de mettre N’Golo dans les meilleures prédispositions pour mettre en avant ses qualités. »

« Kanté peut jouer n’importe où au milieu »



Lampard connait assez bien les deux joueurs, puisqu’en plus de coacher Kanté depuis un an, il a eu l’honneur d’évoluer pendant plusieurs saisons avec Makélélé. S’il refuse de comparer les deux, il ne manque pas de mettre en avant les qualités dont dispose l'ancien Caennais : « Il ne reste pas toujours positionné devant les quatre défenseurs. Il a tellement de possibilités pour effectuer les courses à haute intensité, et quitter les zones, qu’on fait en sorte qu’il soit assez libre de ses mouvements. Cela l’amène parfois à être plus haut sur le terrain et les autres milieux doivent s’adapter. Il fait ça très bien, même si je pense qu’on peut encore progresser comme équipe. Avec ses qualités, N’Golo peut jouer n’importe quel rôle en milieu de terrain ». Depuis la reprise du football, Kanté a disputé l’intégralité des trois rencontres des Blues.