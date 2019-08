En déplacement dans l'antre du RB Leipzig ce dimanche, pour le compte de la 2e journée de Bundesliga, les partenaires de l'ancien Auxerrois Evan N'Dicka y ont mordu la poussière (2-1).

Les hommes de Julian Nagelsmann signent ainsi un second succès de rang après leur festival réussi sur la pelouse de l'Union Berlin il y a une semaine (0-4). Timo Werner (10e) et Yussuf Poulsen (80e) ont fait trembler les filets adverses, entourés notamment de trois Français, car si Dayot Upamecano et Jean-Kévin Augustin étaient absents sur blessure, Christopher Nkunku, Nordi Mukiele et Ibrahima Konaté étaient eux titulaires.