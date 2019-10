Battus pour la deuxième fois de la saison lundi soir sur la pelouse de Sheffield United (1-0), sur un but de l’ancien Havrais Lys Mousset, les Gunners sont désormais cinquièmes de Premier League, à deux points du podium.

Une équipe d’Arsenal qui "méritait mieux" selon son entraîneur. "Mais c’est une équipe très forte défensivement. En première période, on a eu des occasions franches. Et puis on a concédé plus de corners qu’on aurait voulu (7), et ils ont marqué sur un corner", a déclaré Unai Emery, rapporte la BBC, avant de revenir sur le tirage de maillot dont a été victime Sokratis Papastathopoulos dans la surface en début de match: "Il y avait clairement penalty, et je pense que la VAR doit être utilisée dans ce cas-là."