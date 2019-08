Nicolas Pépé a réalisé ses premiers pas sous le maillot d’Arsenal, dimanche, lors de la victoire des Gunners sur la pelouse de Newcastle (0-1) dans le cadre de la 1ère journée de Premier League.

Entré en jeu à la 71e minute à la place de Reiss Nelson, l’ancien Lillois n’a pas eu le temps de s’illustrer (67% de passes réussies, une perte de balle), si bien que certains observateurs outre-Manche se sont empressés de lui tomber sur le dos.

"Nicolas Pépé est arrivé il y a une semaine. Physiquement, il a besoin d'être dans une forme optimale pour être prêt à jouer 100% durant 90 minutes. Aujourd'hui, jouer 20 minutes était bien et assez pour lui", dixit Unai Emery à l’issue de la rencontre. Un entraîneur londonien qui a réclamé patience et bienveillance pour la recrue la plus chère de l’histoire du club au canon.