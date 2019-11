Xabi Alonso dévoile son modèle comme entraineur

Après une très longue carrière de joueur, Xabi Alonso a entamé il y a quelques mois celle de l’entraineur. Le Basque s’occupe de l’équipe réserve de son club formateur de la Real Sociedad. Dans une longue interview à l’Equipe, il a reconnu qu’il aimait beaucoup sa nouvelle responsabilité et qu’il était déterminé à percer dans le métier. Et, il a fait savoir que Jurgen Klopp, le manager de Liverpool, était son principal modèle. « Le prototype de l’entraineur idéal ? Il doit être à la fois un bon connaisseur du jeu et un expert en management. Celui qui a les deux, aujourd'hui... je vois Jürgen Klopp, a-t-il déclaré. Et je ne dis pas seulement ça parce que je suis de Liverpool ! Il a du charisme. Tu le vois à la fin des matches dans la relation qu'il a avec ses joueurs. Il réussit à ne pas être tant que ça derrière eux tout en obtenant d'eux des niveaux de préparation très hauts et très naturels ». L’ancien joueur des Reds (de 2004 et à 2009) a aussi indiqué que s’il existait un Ballon d’Or pour les entraineurs c’est à l’entraineur allemand qu’il le décernerait : « aujourd’hui, Jurgen is the one ».

Xabi Alonso : "Mourinho m'a marqué par sa capacité à lire les matchs"

Tout en faisant part de son admiration envers le coach des Reds, l’ancien joueur du Real Madrid et du Bayern Munich affirme que d’autres l’ont marqué durant sa carrière : « Le lien émotionnel très fort que Klopp a avec ses joueurs vient aussi du lien qu'il a su créer avec le club. Avoir ça, c'est de l'or pour un entraîneur. Pep Guardiola sait aussi faire ça, comme Rafa Benitez ou d'autres. Mourinho, lui, m'a marqué par sa capacité à lire les matchs et sa faculté à réagir quand le cours de la rencontre l'exige. »