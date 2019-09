Womens' Super League: City remporte un derby historique

Le premier derby de l'histoire entre les équipes féminines de Manchester City et Manchester United avait lieu ce samedi. Et ce sont les joueuses de City qui l'ont emporté (1-0), dans le cadre de la première journée de la Women's Super League.

L'unique but, signé Caroline Weir (48e), a donc suffi aux locales pour s'imposer, devant une foule record pour un match de WSL. 31 213 spectacteurs étaient ainsi présents dans les travées de l'Etihad Stadium.

Grâce à ce succès, City prend provisoirement la tête du classement, en attendant la suite des rencontres de cette première journée.

