Wolverhampton : Opération réussie pour Raul Jimenez après sa fracture du crâne

Raul is comfortable following an operation last night, which he underwent in a London hospital.

He has our love and support as he begins a period of recovery.



We're all with you, @Raul_Jimenez9.



— Wolves (@Wolves) November 30, 2020

Wolverhampton a publié un communiqué ce lundi matin sur les réseaux sociaux pour annoncer que l'opération de la fracture du crâne de son attaquant Raul Jimenez, victime d'un choc avec David Luiz dimanche soir, s'était bien passée. « Raul a bien réagi après l'intervention chirurgicale subie à l'hôpital de Londres dimanche soir et se sent bien, a indiqué son club, vainqueur sur la pelouse d'Arsenal (1-2). Il a pu voir sa compagne Daniela et désormais, il se repose. Il restera en observation durant encore quelques jours pour voir l'évolution de son état avant d'entamer sa convalescence. » Après avoir remercié l'ensemble des personnels médicaux, le club a précisé qu'il donnerait des nouvelles en temps voulu.L'image et le bruit avaient de quoi faire craindre le pire dimanche après-midi lors du match entre Arsenal et Wolverhampton. À la 6eme minute, les têtes de David Luiz et de Jimenez se sont heurtées sur un corner, et les deux hommes sont violemment retombés sur la pelouse de l'Emirates Stadium. Si le Brésilien était quelque peu sonné mais partant pour reprendre la partie, l'état de l'attaquant mexicain était plus préoccupant. D'abord inconscient quelques instants, il avait pu reprendre un peu ses esprits grâce à l'intervention rapide des staffs médicaux des deux clubs. Placé sous oxygène, Raul Jimenez avait pu être évacué après de nombreuses minutes d'intervention vers l'hôpital le plus proche, conscient et réceptif aux premiers soins apportés.