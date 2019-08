Wolverhampton-Coady: "On va devoir se couper les mains"

L’assistance vidéo à l’arbitrage (VAR) a fait une entrée fracassante en Premier League, et de nombreuses décisions ont fait polémique ce week-end lors de la première journée du championnat anglais.

Notamment à Leicester dimanche, où Wolverhampton s’est vu refuser un but de Leander Dendoncker, dont le coup de tête avait préalablement touché la main de son coéquipier Willy Boly.

"Il y avait but. Les gens diront qu’il y a la VAR et que le ballon touche sa main, mais il ne regardait même pas le ballon. A l’avenir, on va devoir se couper les mains", a ensuite déclaré Conor Coady, le capitaine nord-irlandais des Wolves.