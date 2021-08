Un joueur expérimenté

Le défenseur central de 26 ans rejoint le club anglais, contre une somme non divulguée officiellement, depuis Chelsea, où il a accumulé deux titres de Premier League, une médaille de vainqueur de Ligue des Champions et un titre en EFL Cup au cours d'une carrière de sept ans.Le défenseur compte actuellement huit sélections en équipe de France, après avoir franchi tous les échelons de l'équipe nationale tricolore depuis les moins de 16 ans. Cette semaine encore, il rejoindra l'équipe de Didier Deschamps pour les matches de qualification pour la Coupe du monde contre la Bosnie, l'Ukraine et la Finlande."Je suis très heureux et très fier", a déclaré Zouma à propos de sa signature à West Ham sur le site officiel des Hammers. "Ma conversation avec le manager est allée très vite.Un départ qui devrait permettre aux Blues d'accélérer dans le dossier Jules Koundé.