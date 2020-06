West Ham : Ce joueur déçu de ne pas avoir pu jouer avec Payet

Gutted I never had the chance to play with dimi😤 https://t.co/9HdpT4fVNh

— Declan Rice (@_DeclanRice) June 3, 2020

Trois ans et demi après son départ, Dimitri Payet continue de faire parler de lui du côté de son ancien club de West Ham. Ce mardi, un compte Twitter a partagé une vidéo réunissant tous les exploits de Dimitri Payet sous le maillot des Hammers. De son coup franc inscrit face à Old Trafford à son slalom face à Middlesbrough, la vidéo, d’une durée de 2 minutes 20, est un véritable hommage au numéro 10 de l’Olympique de Marseille. Plus tard dans la soirée, Declan Rice, joueur de West Ham, a partagé la vidéo en écrivant : « Dégoûté de ne pas avoir eu la chance de jouer avec Dim ».Si Declan Rice n’avait que 17 ans lors du passage de Dimitri Payet en Premier League, le milieu de terrain anglais a dû apprécier les prouesses du natif de la Réunion lorsqu’il évoluait dans le club de l'est londonien. Auteur de 15 buts et de 19 passes décisives en 60 matchs du côté de West Ham, Payet avait permis à son équipe d’accrocher une septième place à l’issue de la saison 2015-2016, le meilleur classement du club depuis la saison 2001-2002. Et l’international français figurait parmi les six nommés au titre de joueur de l’année en Premier League ,aux côtés de joueurs tels que Ngolo Kanté ou encore Riyad Mahrez. Fort d’une année 2016 particulièrement réussie avec West Ham et l’équipe de France, Dimitri Payet avait fini à la 17ème place au classement du Ballon d’Or. Quelques semaines plus tard, il mettra un terme à son aventure anglaise et retournera à l’Olympique de Marseille moyennant un transfert avoisinant les 30 millions d’euros.