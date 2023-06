Wesley Fofana se confie sur la saison ratée de Chelsea

Wesley Fofana avait sans doute rêvé à d’autres débuts. L’an passé, Chelsea n’a pas hésité à débourser plus de 80 millions d’euros pour arracher le défenseur central à Leicester dans les dernières heures du mercato. S’il a disputé la majorité des rencontres dans la peau d’un titulaire, le joueur formé à Saint-Etienne n’a rien pu faire pour éviter la dégringolade des Blues. Sans continuité et sous les ordres de trois managers différents, les Londoniens ont terminé la saison à une triste 12ème place de Premier League, bien loin des ambitions affichées.

« La saison avec Chelsea n’a pas été facile » confirme Fofana



Appelé pour la première fois avec l’Equipe de France, Wesley Fofana est revenu sur cette mauvaise période en conférence de presse : « la saison avec Chelsea n’a pas été facile. Cela a été une saison compliquée pour tout le monde. Cela a été dur avec cette coupure avec la Coupe du monde. Il reste deux matchs et il ne faut pas croire qu’on est en vacances. On représente un pays et on a un objectif. Tout le monde est déterminé à faire le boulot »