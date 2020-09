Après un long et brillant parcours en Bundesliga, du côté de Leipzig, Timo Werner a rejoint cet été les rangs de Chelsea. Contre un montant de 60M€, le club londonien a réussi à s’offrir ses services. Une belle opération car un autre grand club anglais convoitait l’international allemand, à savoir Liverpool. L’intéressé avait d’ailleurs admis il y a quelques mois qu’un challenge chez les Reds et sous la direction de son compatriote Jurgen Klopp ne lui déplairait pas.



Werner a donc opté pour les Blues, et dimanche prochain il sera appelé à défier Liverpool en championnat lors de ce qui sera seulement sa deuxième sortie en terre anglaise. Un rendez-vous particulier et qui a amené le brillant attaquant à revenir en conférence de presse sur l’épisode de cet été et sur les raisons qui l’ont poussé à opter pour le bleu plutôt que pour le rouge.

Werner « fier » d’avoir rejoint Chelsea



« Quand j’avais décidé de quitter Leipzig, c’est vrai que j’ai parlé à de nombreux clubs. Et bien sûr Liverpool en fait partie, c’est un grand club, a-t-il reconnu. Peut-être que j’aurais pu réussir ailleurs, mais au final j’ai choisi Chelsea car je pense que c’est la meilleure décision que je pouvais prendre. Pas seulement à cause de leur style de jeu, mais aussi par rapport à la façon dont ils m’ont approché. Oui, c’était une décision difficile à la fin, mais aujourd’hui je suis très excité, fier et content d’avoir fait ce choix. C’est super de faire partie de cette équipe et du projet que nous entamons ».