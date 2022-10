Après un passage assez contrasté sur le banc d'Arsenal, Unai Emery fait son retour en Angleterre. Le technicien basque a été nommé aux commandes d'Aston Villa pour succéder à Steven Gerrard, lequel avait été démis de ses fonctions suite à la période délicate du club de Birmingham sur le plan sportif.

Emery évoque « une décision professionnelle et personnelle »

Le timing de cette nomination a surpris. Unai Emery avait en effet imposé sa patte à Villarreal, club avec lequel il était sous contrat, et qu'il avait conduit jusqu'en demi-finales de Ligue des Champions lors d'une épopée européenne fantastique la saison passée Tout en se gardant d'évoquer l'aspect financier, l'ex-entraîneur du PSG a expliqué que son choix avait été dicté par des aspirations personnelles. « C'est une décision professionnelle et personnelle. Ici, j'ai trouvé une sorte de famille très importante et j'ai ressenti à nouveau quelque chose dans le cœur. Mais ce métier est en moi. J'ai considéré que je devais saisir cette option. C'est un défi différent, mais professionnellement très bon », a-t-il expliqué. Unai Emery doit désormais obtenir son permis de travail pour endosser son nouveau costume en Premier League. Il prendra ses fonctions le 1er novembre.