Van Dijk veut être une « légende » de Liverpool

Virgil Van Dijk s’illustre sous le maillot de Liverpool depuis janvier 2018, et son transfert record en provenance de Southampton. Et l’arrière néerlandais a l’intention de continuer à le faire le plus longtemps possible. Alors que son nom a été cité dernièrement comme possible recrue de la Juventus, le Batave a certifié qu’il n’avait aucune envie de bouger. « Après ma retraite, je veux que les gens se souviennent de moi en tant que légende de Liverpool », a-t-il clamé dans un entretien au quotidien espagnol Sport.

« A Liverpool, nous ne manquons de rien »

« Je veux réaliser des choses incroyables à Liverpool, a poursuivi le capitaine des Oranje. Nous avons une équipe fantastique, nous ne manquons de rien, nous avons tous les outils nécessaires pour gagner: un entraîneur avec lequel nous nous identifions, une équipe polyvalente, un style de jeu qui génère des victoires, un stade et des supporters qui jouent parfaitement leur rôle. Oui, je voudrais faire partie de ces joueurs qui reviennent à Anfield après leur retraite. Je vois des légendes de club lors des matchs et je me sens partie d'une très grande famille ». Après deux ans passés sur les bords de la Mersey, Van Dijk compte 113 matches et 11 buts avec les Reds. Performant comme très peu de défenseurs l’ont été à Liverpool avant lui, il a manqué de peu la conquête du Ballon d’Or en 2019.