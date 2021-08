Van Dijk prolonge à Liverpool jusqu'en 2025

"L'aventure continue", s'est réjoui le patron de la défense des Reds sur Twitter. A 30 ans, le défenseur central, transféré en provenance de Southampton en 2018, s'engage pour quatre années supplémentaires au sein du club vainqueur de la Ligue des champions en 2019 et champion d'Angleterre un an après. "Malheureusement, la saison dernière est à oublier sur le plan personnel, mais j'ai apprécié le temps passé ici, et je continuerai à l'apprécier au cours des prochaines années, avec vous tous", a réagi van Dijk.

Touché aux ligaments du genou droit en octobre 2020, van Dijk a dû être opéré et n'a pu rejouer pour Liverpool qu'à la fin du mois de juillet, soit neuf mois après sa blessure. Il a manqué une grande partie de la dernière saison en club, ainsi que l'Euro-2020. Homme fort des Reds lors de la saison 2018-2019, il avait notamment été élu joueur de l'année de Premier League en 2019, meilleur défenseur UEFA de l'année et deuxième du Ballon d'or la même année. Il compte 130 apparitions sous la tunique de Liverpool, pour 13 buts inscrits. Ces dernières semaines, ses équipiers Trent Alexander-Arnold, Fabinho et Alisson ont également prolongé leur contrat avec Liverpool.