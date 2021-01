Un retour à Arsenal ? Wenger tranche !

Il est loin le temps où les pancartes "Wenger out" fleurissaient à chaque coin de stade à l'Emirates Stadium. Désormais et au vu des résultats actuels mitigés, les fans des Gunners cèdent à la nostalgie et certains militent même pour un retour de l'Alsacien, qui a passé 22 ans sur le banc du club londonien. Le temps de remporter trois titres de champion, sept FA Cup et sept Community Shield. Sans oublier une finale de Ligue des Champions perdue en 2006 face au Barça. Voilà qui contraste avec les difficultés actuelles vécues par le club londonien. Mais au micro de BFM Business, Wenger a brisé le cœur des supporters des Gunners.



Arsène Wenger: "face à la pression environnementale, il faut repenser toute l'organisation mondiale du football. Est-ce qu'il ne faudra pas regrouper les matchs pour que les joueurs se déplacent moins?"

🎙 @FIFAcom, @hchevrillon pic.twitter.com/DEwfkjoZx2

— BFM Business (@bfmbusiness) January 11, 2021

Un retour à Arsenal ? La réponse de Wenger

"Je reste supporter d’Arsenal. C’est le club de mon cœur. J‘y ai travaillé pendant 22 ans. J’espère que la souffrance (du mauvais début de saison, ndlr) est épisodique. Je continuerai à les soutenir dans tous les cas, a-t-il indiqué. Ça a été un amour de ma vie. Il ne faut pas faire deux fois la même chose. Aujourd’hui, je suis actif pour partager ce que j’ai appris dans ma vie et donne une chance à tous les enfants dans le monde. Parce qu’il y a un gouffre entre la situation en Europe et dans le reste du monde à ce niveau-là", a ainsi asséné le technicien. Fin du débat.