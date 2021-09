Un ex-Lensois condamné pour conduite en état d’ivresse

Les galères s'enchaînent pour Jean-Philippe Gbamin. Victime de blessures en série depuis 2019, le milieu de terrain d’Everton a été condamné à près de 30.000 euros d’amende pour avoir provoqué un accident de la route après avoir pris le volant en état d’ivresse, rapportent des médias locaux. Les faits étaient survenus le 8 août dernier au petit matin (5h) à proximité du domicile de l'ancien Lensois, après une soirée arrosée. L'international ivoirien, qui conduisait avec un taux d’alcoolémie une fois et demi supérieur à la limite autorisée, a formulé des excuses devant la cour, qui lui a également infligé une suspension de permis de quatorze mois.

Une situation sportive difficile

Plaidant l'erreur de jugement, l'avocat du joueur n'a pas manqué de souligner la difficile situation sportive de son client. « Il a signé il y a deux ans pour Everton mais n'a joué que deux matchs, puis s'est blessé. Il vit au Royaume-Uni avec très peu d'amis et de soutien, bien que ce ne soit pas une excuse pour se retrouver ici. L'autre conducteur lui a demandé de rester sur les lieux et les dommages étaient très, très limités, c'était de la peinture. Tout cela sera réglé par l'assurance et il a donné ses coordonnées. Il a un enfant de 15 mois. Son fils et sa famille sont en France et en Allemagne. Une partie de ses revenus est reversée à des œuvres caritatives, à des crèches en Côte d'Ivoire. Son revenu net est de 25.000 livres (29.000 euros, donc) par semaine après impôt (29.000 euros). »