Un club se dégage dans le dossier Rudiger

L'international allemand a rejeté la dernière offre des Blues, d'une valeur de 200 000 livres par semaine, et laissera Thomas Tuchel à la recherche d'un nouveau défenseur. Il aurait été le défenseur le mieux payé de l'histoire du club, en plus d'importantes indemnités de signature et d'agent. Ce départ intervient après cinq années passées au club au cours desquelles Rudiger a remporté la Ligue des Champions, la Ligue Europa, la Super Coupe de l'UEFA, la Coupe du monde des clubs de la FIFA et une FA Cup.

Départ assuré pour Rudiger

Le défenseur de 29 ans est convoité par le Real Madrid, entre autres, et va maintenant s'efforcer de trouver un accord avec un autre club avant l'expiration de son contrat actuel en juin. Il n'est pas le seul défenseur de Chelsea sur le départ, Andreas Christensen étant lié à un transfert gratuit vers le FC Barcelone et le capitaine Cesar Azpilicueta envisageant de retourner en Espagne à l'expiration de son contrat cet été.