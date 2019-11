Un artiste peint Sadio Mané à l'aide d'un ballon

Incroyable peinture de Sadio Mané 😱 pic.twitter.com/gtwwBGD9iE

Sadio Mané est une idole au Sénégal. Tant par ses gestes de charité que par ses performances exceptionnelles sur les terrains, le joueur de Liverpool est la fierté du pays africain. Une si grande fierté qu'un artiste sénégalais a décidé de remercier, par une peinture originale. Boubou Niang, de son d'artiste « Boubou Design » a peint le visage de son compatriote à l'aide d'un ballon et d'encre, couleur or. Connu à l'international pour son imagination artistique, l'homme a publié la vidéo de la réalisation de son oeuvre sur ses réseaux sociaux. Et pour rendre plus difficile la tâche, quoi de mieux que de réaliser le portrait à l'envers ?Le résultat est bluffant et pourrait inspirer d'autres artistes. L'homme aux 1,2 millions d'abonnés sur Instagram tient à son actif plusieurs portraits très réussis. Il a représenté Serena Williams avec une raquette et une balle de tennis, Neymar avec des crampons, Barack Obama avec une roue avant de vélo ou encore Floyd Mayweather avec des gants de boxe....