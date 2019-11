Tottenham: Un énorme bonus pour Mourinho

Nouvel entraîneur de Tottenham en lieu et place de Mauricio Pochettino, José Mourinho va toucher un salaire d’environ 17,5 millions d’euros par an. Le coach portugais bénéficie également d’une prime de 3 millions d’euros si les Spurs finissent dans le top 4 de la Premier League et se qualifient donc pour la prochaine Ligue des champions, comme l'indique The Sun.

Harry Kane et ses coéquipiers sont pour l’instant 14e au classement, après 12 journées, avec 11 points de retard sur le 4e.

"Le potentiel du club est énorme", a lancé le "Special One" lors de sa présentation à la presse.