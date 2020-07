Tottenham : Tanguy Ndombele ne rejouera plus de la saison

Recruté pour 60 millions d'euros et transfert le plus cher de l'histoire de Tottenham, Tanguy Ndombele a eu de la peine pour démontrer ses talents à son entraîneur, José Mourinho, pour sa première année en Premier League après son départ de l'OL, l'été dernier. Le milieu de terrain a notamment été gêné par les blessures.



Son coach l'avait critiqué en mars dernier alors qu'il l'avait remplacé lors de la rencontre entre les Spurs et Burnley. "Quelqu'un doit réaliser qu'on est en Premier League. J’espère qu'il va utiliser chaque minute sur le terrain, et ce, en ayant conscience de ce qu'est la Premier League pour s’améliorer. Ndombele est un joueur de grand talent. Il doit savoir qu'il doit faire mieux et savoir que je ne peux pas continuer à lui donner du temps de jeu parce que l'équipe passe avant tout", avait indiqué Mourinho.

Tottenham vise l'Europe

🇵🇹 Josè Mourinho confirming Tanguy Ndombele will miss Spurs’ last two games:

🗣“The important thing is players are there to help the team. Ndombele will not help us because his injury will keep him out the next two matches.”



🎥 [@Spurs_FL]#THFC #COYSpic.twitter.com/XItISEMH8E



— Last Word On Spurs🎙 (@LastWordOnSpurs) July 16, 2020







En conférence de presse, le Portugais a confirmé le forfait du joueur pour les deux derniers matches de la saison, contre Leicester City, dimanche et Crystal Palace, le 26 juillet. "Je sais que Ndombele ne nous aidera pas, car sa blessure (au genou) l'empêchera de participer aux deux prochains matchs", a commenté Mourinho. Septième de Premier League après le succès obtenu à Newcastle mercredi (3-1), Tottenham va tenter de se qualifier en Ligue Europa sans le milieu de terrain français.

Ndombélé, la crise de confiance