Tottenham-Sissoko: "Ça ne marche pas"

Tottenham a enchaîné un cinquième match consécutif en Premier League sans victoire samedi après-midi face à Sheffield United (1-1). Et les Nord-Londoniens, qui occupent la 11e place du classement, peinent à comprendre pourquoi, à l’image de Moussa Sissoko.

"On est en difficulté depuis le début de saison. Pourquoi ? Je ne sais pas. Parce qu’on donne le maximum, mais ça ne marche pas, a réagi le milieu de terrain tricolore, rapporte la BBC. Mais on sait qu’on a une bonne équipe, avec beaucoup de qualités. Et qu’on peut, et qu’on doit faire mieux. On espère gagner en confiance en engrangeant des victoires avec nos sélections. Et puis la saison est encore longue, et on se comporte bien en Ligue des champions."