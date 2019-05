Tottenham se complique la vie

Et si Tottenham, pourtant à créditer d’une saison aboutie, perdait tout dans la dernière ligne droite de cette saison 2019-2020 ? Quatre jours après leur déconvenue à domicile contre l’Ajax, en demi-finale aller de la Ligue des champions (0-1), les Spurs ont également failli en championnat, surpris ce samedi sur la pelouse de Bournemouth, pour le compte de l’avant-dernier acte de la Premier League (1-0).

Si les hommes de Mauricio Pochettino ont eu les occasions pour faire la différence en première période - Alli et Lucas ayant tous deux buté à deux reprises sur l’excellent Travers - les Londoniens au final se sont sabordés en récoltant deux cartons rouges de part et d’autre de la mi-temps. Son d’abord a perdu ses nerfs (43e), puis Foyth s’est montré d’une maladresse coupable (48e), laissant clairement leurs partenaires dans l’embarras.

Dans l’embarras, et sous la menace d’un hold up adverse, concrétisé dans le temps additionnel par une tête victorieuse signée Aké (90e+1). Tottenham, troisième de l’élite britannique, reste ainsi bloqué à 70 unités, soit deux de plus qu’un Chelsea qui dimanche accueille Watford pour potentiellement retrouver le podium. Arsenal et Manchester United pourraient du reste revenir à une et deux longueurs des Spurs en cas de coup dominical devant Brighton et Huddersfield respectivement. Ce qui nous offrirait une levée ultime palpitante dimanche prochain, avec au menu les affiches Tottenham-Everton ; Leicester-Chelsea ; Burnley-Arsenal et MU-Cardiff.