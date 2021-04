Tottenham : Rooney convaincu que Mourinho va rebondir

Dinamo Zagreb (2-0 ; 0-3) sont sans doute des causes importantes, en plus du jeu très restrictif produit par l'équipe, tributaire des inspirations d'Harry Kane, le meilleur buteur du championnat d'Angleterre avec 21 réalisations.

🗣 "No need for a break - I'm always in football."



Jose Mourinho speaks to Sky Sports News after he was sacked by #THFC earlier today. pic.twitter.com/KmfPxNBV3E