Tottenham : Pas d'avancée pour Harry Kane

Les Spurs se sont rendus au Portugal pour un match de qualification pour la Ligue Europa contre Paços de Ferreira. Kane, qui voudrait toujours quitter le club et rejoindre Manchester City, n'a pas été inclus dans le groupe, bien que les Spurs aient déclaré que cela était dû au fait que le capitaine anglais travaillait à améliorer sa condition physique sur le terrain d'entraînement. Le joueur de 28 ans, qui n'a repris l'entraînement que vendredi dernier, n'était pas du tout impliqué alors que les Spurs ont remporté leur match d'ouverture de la saison contre City dimanche.

Kane, Nuno ne sait toujours rien