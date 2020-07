Tottenham : Mourinho veut la jouer comme Klopp

Arrivé sur le banc des Spurs en novembre dernier pour succéder à Mauricio Pochettino, José Mourinho a vécu une première année contrastée à Tottenham. Le Special One n'a pas encore imposé sa griffe sur le jeu du club londonien, qui reste surtout décroché en Premier League (une décevante 10e place). Mourinho réclame tout simplement du temps.

"Je me focalise moins sur moi et mes records, je pense plus au club"

"Combien de temps cela a pris pour Jürgen à Liverpool ? Quatre ans, a-t-il expliqué en conférence de presse, s'appuyant sur la référence mondiale du moment. Il a acheté l'un des meilleurs gardiens au monde (Alisson), l'un des meilleurs défenseurs centraux au monde (Van Dijk), etc... Je suis concentré sur mes trois ans de contrat. Je pense que sur la durée de mon contrat, on peut gagner des trophées. Si on n'y arrive pas, mais que le club y parvient dans sa nouvelle ère au-delà de mon contrat, je serai content aussi. Je travaille pour le club, pas pour moi. Je continue de dire que mes ambitions sont les mêmes, mon ADN reste identique, a-t-il ajouté. Mais j'en suis probablement arrivé au point où je me focalise moins sur moi et mes records, je pense plus au club".