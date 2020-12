Tottenham : Mourinho se moque de la Premier League

Une suspension de la saison ? La Premier League n'y songe pas

José Mourinho n'a pas perdu son sens du sarcasme. Mercredi, il a qualifié la Premier League de "meilleur championnat du monde" pendant que son équipe de Tottenham attendait des nouvelles sur un possible report de son match face à Fulham. Un report qui a ensuite été confirmé en raison des nombreux cas de coronavirus chez son opposant. Pendant que des rumeurs affluaient sur le report de la rencontre, alors qu'il se trouvait à l'hôtel, il a exprimé sa pensée quatre heures avant le début programmé du match, affichant une certaine frustration face à l'incertitude vécue et l'absence de nouvelles données par la ligue., a-t-il commenté sur son compte Instagram. Alors que la circulation du virus est de plus en plus active, la Premier League observe son Boxing Day perturbé. Plusieurs rencontres ont été reportées depuis l'entame de cette période, notamment le choc entre Everton et Manchester City, qui était initialement prévu lundi. Dans un communiqué publié mercredi soir, la Premier League a affiché une fermeté pour la continuité du championnat d'Angleterre :