Gareth Bale a beau être la recrue phare de Tottenham de la précédente intersaison, sa situation au sein de l’équipe londonienne apparait aujourd’hui être très complexe. Le joueur prêté par le Real Madrid n’est utilisé qu’à compte-gouttes par José Mourinho. Toutes compétition confondues, il n’a d’ailleurs été titulaire qu’à huit reprises. C’est trop peu pour un joueur de ce calibre.

Mourinho ne fera pas de cadeau à Bale

Mourinho sait que sa star commence à s’impatienter. Pour autant, il n’a pas l’intention de changer sa manière de gérer son effectif. Si son joueur ne lui donne pas de garanties nécessaires concernant son rendement et son état physique, il continuera à le mettre sur le banc. Y compris lors des matches à moindre enjeu. C’est ce qu’il lui a indiqué avant la rencontre de Coupe face à Wycombe, prévue ce lundi. « Je ne peux pas donner de minutes aux joueurs, les minutes sur le terrain ne sont pas quelque chose que je peux donner, donc je ne vais pas dans cette direction", a prévenu The Special One.



"Nous connaissons tous les difficultés qu'il (Bale) a eues pendant quelques saisons, nous savons tous qu'il est arrivé blessé, nous savons tous que même cette saison [a été] faite de hauts et de bas. Le plus important pour lui est d'être régulier, de s'entraîner sans aucun problème et quand un joueur est constant à l'entraînement, qu’il se produit à haute intensité sans aucun problème alors il est prêt. Ne pas avoir de minutes, mais est prêt à gagner des minutes, et c'est pour moi une différence", a ajouté le manager des Spurs.