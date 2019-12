Tottenham : Mourinho évasif au sujet de Ndombélé

Les Spurs ont pris le dessus sur Brighton à l’occasion du Boxing Day. Une victoire précieuse à laquelle n’a pas pu prendre part Tanguy Ndombélé. L’ancien lyonnais n’était pas présent sur la feuille du match, et à en croire son manager c’était une demande de sa part et non celui du staff médical. « Non, il n’est pas blessé. Son absence n’est pas due à une blessure mais à une crainte de blessures antérieures. Il n’est pas en condition d’entamer un match », a précisé José Mourinho. A noter que depuis l’entame de la saison, l’international français n’a disputé que 13 des 19 matches des Spurs en championnat, dont 8 seulement comme titulaire.