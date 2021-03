Les deux défaites récentes face à Arsenal en championnat et le Dinamo Zagreb en Ligue Europa (qui a d'ailleurs bouté les Spurs hors de la compétition européenne), ont mis à mal la crédibilité de José Mourinho, qui est d'ailleurs critiqué pour ses plans de jeu trop défensifs. Mais le coach portugais s'est défendu bec et ongles face à ces allégations, laissant entendre que le problème ne vient pas de lui, mais de ses joueurs.

"La tactique reste la même"

"Ce que vous me dites n'a aucun sens. L'équipe qui a joué contre Arsenal était exactement [la même] que celle qui a joué contre Crystal Palace", a tonné le Special One pour Sky Sports, évoquant le succès des siens 4-1 plus tôt en mars. "Si nous allons à Arsenal et que nous ne jouons pas avec le joueur A, B ou C et que nous jouons avec des joueurs plus défensifs, alors oui, mais ce que vous me dites n'a aucun sens. Si c'est votre point de vue, je dois vous dire, désolé, ça n'a pas de sens. Si c'est le point de vue des autres, je dois dire la même chose. Cela n'a aucun sens."



"Son s'est blessé et nous ne l'avons pas remplacé par un milieu de terrain ou un défenseur, nous avons remplacé Son par Erik Lamela. Donc je ne comprends pas. C'est la même équipe, le même plan, le même objectif. Ce sont des matches différents. Des performances différentes ? Oui, mais soyons honnêtes. Si quelqu'un veut me reprocher quelque chose, c'est d'avoir fait jouer une équipe trop offensive." Ses joueurs sauront apprécier cette analyse impartiale.