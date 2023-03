Tottenham : Les raisons du limogeage d'Antonio Conte

L'aventure d'Antonio Conte du côté de Tottenham a pris fin dimanche soir avec le limogeage officiel du technicien italien. Après avoir critiqué le club avant la trêve internationale, arguant que les Spurs n'ont rien gagné depuis 20 ans et que les joueurs étaient des égoïstes, Conte a finalement subi les foudres de sa direction et Daniel Levy a décidé d'écarter son coach. Mais deux jours après son éviction, les raisons de son limogeage semblent connues, alors que Conte avait la cote lors de son arrivée à Londres en 2021. Le Daily Mail indique comment l'aventure de Conte a pris fin chez les Spurs.

Les raisons de l'éviction de Conte connues

Plusieurs choses entrent en compte, avec notamment les entraînements jugés trop intensifs, mais aussi des prestations en demi-teinte et des conflits avec sa direction. Concernant les entraînements intensifs, on peut se souvenir du stage d’avant-saison en Corée du Sud. L’entraînement dans des conditions climatiques compliquées avait été des plus intenses et difficiles et certains joueurs des Spurs étaient au bord du malaise, avec notamment les stars Harry Kane et Heung-Min Son.

Mais les matchs de Tottenham n'ont pas aidé Conte non plus, avec une élimination en FA Cup face à Sheffield United et une élimination en 8e de finale de la C1 face au Milan AC. Enfin, il se trouve que l'Italien aurait connu beaucoup de tensions avec son président Daniel Levy et le Daily Mail assure que c’est le directeur sportif Fabio Paratici qui devait jouer les intermédiaires. Autant dire que l'aventure de l'ancien coach de Chelsea, de la Juve ou de l'Inter Milan aura connu une aventure mouvementée chez les Spurs et que la fin était plutôt prévisible.