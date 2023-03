Tottenham : Les mots d'adieu d'Antonio Conte après son renvoi

Dimanche soir, Tottenham annonçait dans un communiqué que leur entraîneur avait était démis de ses fonctions après un "commun accord". Une nouvelle pas si surprenante au vu du climat tendu qui régnait dans le club londonien depuis plusieurs semaines.

Une pensée particulière pour les supporters

La dernière fois que le coach italien était apparu alors qu'il était encore à la tête des Spurs, il avait critiqué avec beaucoup de vigueur le manque d'envie de ses joueurs alors qu'ils venaient d'encaisser un match nul face au dernier de Premier League, Southampton (3-3). Une sortie médiatique qui a peut-être d'ailleurs conforté les dirigeants de Tottenham dans leur idée de se séparer de leur coach. Apaisé malgré la nouvelle, Conte a préféré retenir le positif de cette expérience anglaise, comme il l'a indiqué au travers d'un message sur les réseaux sociaux. "Le football est une passion. J'aimerais remercier profondément tous ceux qui, aux Spurs, ont apprécié et partagé ma passion et ma façon intense de vivre le football en tant qu'entraîneur. J'ai une pensée particulière pour les supporters qui m'ont toujours soutenu et apprécié, et j'ai trouvé inoubliable de les entendre chanter mon nom. Notre voyage ensemble est terminé, je vous souhaite le meilleur pour l'avenir."

Éliminé en huitième de finale de la C1 contre l'AC Milan et quatrième de Premier League, c'est plus le caractère de l'entraîneur qui lui a été reproché, plutôt que ses résultats sportifs. Pour le moment, Cristian Stellini et son adjoint Ryan Mason vont se charger de l'intérim. Ils auront notamment la lourde tâche de qualifier le club en Ligue des Champions l'année prochaine.