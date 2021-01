Tottenham : Le but d'Aurier annoncé avant

Aurier, des hauts et des bas à Tottenham

Dans le cadre de la 19eme journée de Premier League, les Spurs se sont imposés 3-1 dimanche sur la pelouse de Sheffield United et pointent à la 4eme position du classement, à trois points de Manchester United, premier. Lors de cette rencontre, le Français Tanguy Ndombele a brillé en inscrivant un magnifique but, mais Serge Aurier a lui aussi fait un bon match, et signé l'ouverture du score. Et c'est de la tête que ce dernier a marqué, sur un coup de pied arrêté d'Heung-min Son à la 5eme minute du match. Un but qui a tout de même rendu les fans furieux... puisqu'ils l'ont entendu avant de le voir ! En effet, Sky Sports a dû s'excuser car lors de la diffusion, la bande son était en avance sur les images. Les téléspectateurs ont donc d'abord entendu les commentateurs annoncer le but, avant de finir par le voir quelques instants plus tard. Les Spurs, vainqueurs au final 3-1 chez la lanterne rouge de Premier League, ont ensuite doublé la mise grâce à Harry Kane (40eme), avant que Ndombele n'ajoute donc un dernier but (62eme). L'Irlandais David McGoldrick avait réduit l'écart à la 59eme minute.Arrivé en Angleterre à l'été 2017, Aurier, sous contrat avec les Spurs jusqu'en 2022, était régulièrement laissé sur le banc par Mauricio Pochettino. Il a aujourd'hui gagné la confiance de José Mourinho, même si les débuts sous la coupe de l'entraîneur portugais n'ont pas toujours été des plus simples. Ce qu'on a pu voir dans le documentaire d'Amazon sur le club nord-londonien, où l'ancien Parisien se faisait rabrouer dans le vestiaire par le "Special One". Mais lorsqu'Aurier a été critiqué en décembre, à la suite de son erreur face à Leicester, Mourinho l'avait immédiatement défendu : «Devenu un élément essentiel de l'équipe, l'Ivoirien a disputé dix matchs de Premier League depuis le début de saison, et marqué deux buts.