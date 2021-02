Appelez-le "Sonaldo". Très performant cette saison à Tottenham, Heung-Min Son ne devrait pas quitter Londres d'après une indication de son manager, José Mourinho. Le Special One s'est exprimé au sujet de l'avenir de son très convoité buteur, qui devrait selon lui prolonger chez les Spurs.

"Son a un contrat"

"Son n'est pas un problème. Il a encore un contrat pour quelques années si je ne me trompe pas, peut-être même trois. Je crois qu'il faut juste attendre le bon moment pour le faire. Avec cette situation où nous sommes, la situation liée au Covid, je ne pense pas que ce soit le bon moment pour les joueurs et les clubs de discuter de contrats", a martelé le Mou en conférence de presse suite au succès des siens contre West Brom. "Je crois que lorsque le soleil va briller à nouveau pour le monde, je pense que le club et Sonny arriveront assez facilement à une conclusion", a-t-il ajouté, alors que Son en est désormais à 13 buts en Premier League à cette saison.