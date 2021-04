Buteur prolifique, Harry Kane est très amer après la défaite de son équipe de Tottenham face à Manchester City dimanche, en finale de Carabao Cup. Le joueur de 27 ans prendra une décision sur son avenir après l'Euro estival, mais les médias anglais ne le voient pas rester chez les Spurs et sa dernière sortie dans la presse est plutôt de nature à relancer le moulin à rumeurs. Le buteur anglais a été nommé joueur de l'année en Premier League aux London Football Awards mardi soir, mais n'est pas ravi pour autant.

> City remporte la Carabao Cup devant Tottenham <

"Je veux gagner des trophées"



«Les récompenses individuelles sont formidables, ce sont des réalisations fantastiques», a-t-il déclaré dans une interview accordée au London Evening Standard. «Le but en ce moment en tant que joueur est de gagner des trophées d'équipe. Oui, ce prix est génial, mais je veux gagner les plus gros trophées qu'il y a à offrir en équipe et nous ne le faisons pas tout à fait. Je préférerais gagner des trophées collectifs en plus de ce prix. C'est comme ça. Je suis fier de le gagner. Cela signifie que ça a été une bonne saison sur le terrain, je dois juste essayer de continuer ce que je fais.» Continuer au même niveau, à Tottenham ou ailleurs... Avis aux amateurs.