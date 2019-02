Tottenham: Kane va mieux

Touché à la cheville gauche le 13 janvier, Harry Kane poursuit sa rééducation aux Etats-Unis, pour profiter d'une "météo plus chaude", et devrait reprendre dans quelques semaines avec Tottenham.

"On avance bien et on verra la semaine prochaine comment ça va. Ça se passe bien mais on doit prendre notre temps pour bien faire. La cheville va bien en ce moment donc si la douleur ne revient pas, ce serait super", a lancé l’international anglais.

Le buteur des Spurs en a ainsi profité pour assister au Super Bowl, entre les Patriots et les Rams (13-3), dimanche soir à Atlanta.