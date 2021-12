L'entraîneur de Tottenham, Antonio Conte, a confirmé qu'il y a actuellement 13 cas de covid-19 au club, dont huit joueurs. Les Spurs devaient recevoir Rennes lors de leur dernier match de groupe en Ligue Europa Conferénce League jeudi, une rencontre finalement reportée, avant de se rendre à Brighton et Hove en Premier League dimanche. S'exprimant lors d'une conférence de presse avant le match contre Rennes, un Conte ému a révélé l'étendue de l'épidémie au club.

"Tout le monde a un peu peur, nous avons tous des familles".

"Huit joueurs et cinq membres du personnel [ont été testés positifs]", a confirmé Conte. "Mais le problème, c'est que chaque jour, nous avons des personnes avec le Covid, des personnes qui hier n'étaient pas positives et aujourd'hui le sont et avec lesquelles nous continuons à avoir des contacts. C'est un problème sérieux. Aujourd'hui, un nouveau joueur et un autre membre du personnel sont positifs. Demain, qui ? Moi ? Un autre membre du personnel ? Je veux parler de football. Ce n'est pas une bonne chose pour vous, les fans et le staff."