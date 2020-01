Plus de trois mois après sa grave blessure, Hugo Lloris est sur le point de faire son retour. Victime d'une luxation du coude gauche contre Brighton le 5 octobre dernier, le gardien de Tottenham a repris l'entraînement, un timing qui correspond aux délais initialement annoncés par les médecins de son club. Le champion du Monde a fait un point sur sa situation personnelle dans un long entretien accordé à L'Equipe. Et les nouvelles sont plutôt bonnes. « Je me rapproche de l'équipe et je commence à avoir un objectif bien précis dans la reprise de la compétition, même si je le garde pour moi. Mais je n'en suis pas loin. » Le capitaine de l'équipe de France est proche d'un retour au meilleure de sa forme. « Je suis sur le terrain avec les gardiens. J'ai repris l'entraînement spécifique et j'ai de bonnes sensations. Je m'entraîne normalement et je plonge des deux côtés de la même manière.» Une excellente nouvelle pour celui dont la blessure avait fait peur a de nombreux observateurs.

« J'ai retrouvé une certaine fraîcheur »

Mais si la guérison est en bonne voie, il lui reste encore du chemin à parcourir. Si José Mourinho a annoncé vouloir compter sur son gardien titulaire à la fin du mois, aucune date précise n'a pour le moment été divulguée. Il faut dire qu'après une telle absence, il n'y a pas que le physique qui doit être au point. Et ça, Hugo Lloris en est conscient. « J'ai perdu des repères forcément. J'ai eu le temps de bien préparer ma tête et mon corps, de travailler le mouvement, la distance, le toucher du ballon. L'idée, c'est de revenir à la fin du mois mais c'est conditionné par mes sensations et les choix de l'entraîneur notamment. » L'ancien joueur de l'OGC Nice et de Lyon a tout de même avoué que cette coupure avait fait du bien. Elle lui a permis de passer du temps en famille comme rarement dans une carrière professionnelle de 15 ans déjà. « J'ai retrouvé une certaine fraîcheur » savoure-t-il. De bon augure pour celui qui va devoir jouer un rôle important pour permettre à Tottenham de retrouver son rang. Mais aussi durant l'Euro qui l'attend cet été.