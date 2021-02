Tottenham : Harry Kane de retour contre Manchester City ?

C'est une annonce qui a dû faire plaisir aux supporters de Tottenham. Ce lundi, José Mourinho, le technicien de la formation londonienne a donné des nouvelles d'Harry Kane, sorti sur blessure jeudi dernier lors du match contre Liverpool (1-3). Et à l'heure où les Spurs glissent au classement de la Premier League, une nouvelle fois battus dimanche par Brighton, pourtant modeste 17eme du championnat, l'hypothèse d'un retour plus rapide que prévu du meilleur joueur du club constitue la bonne nouvelle de la semaine. « Je ne veux pas être trop optimiste mais Harry est optimiste, a déclaré The Special One sur le site du club.

« C'est une très bonne nouvelle. Après Liverpool, nous n'avions aucune idée. Le lendemain, nous pensions à trois semaines (d'absence), quelque chose comme ça. » Pour autant, la vigilance est de mise chez un joueur habitué à être embêté à cette articulation. Depuis le début de sa carrière, on dénombre à au moins huit, le nombre d'indisponibilités à cause de ses chevilles. « Il a déjà été blessé à cet endroit et dans la tête d'Harry, c'est deux semaines, donc nous verrons s'il a raison » s'est contenté de lâcher le Portugais.

Kane, élément ultra-décisif

Leaders du classement en décembre, les Londoniens traversent actuellement une période de turbulence puisqu'ils n'ont remporté que deux de leurs neuf derniers matches. De ce fait, la tête de la Premier League s'est un peu éloignée. Sans leur attaquant star, impliqué dans 23 des 34 buts marqués par les Spurs, les hommes de José Mourinho sont dans la panade. Heung-Min Son, son principal acolyte en attaque, peine à briller en solitaire. Selon toute vraisemblance et à la lecture du diagnostic évoqué, Harry Kane devrait manquer les rencontres contre Chelsea ce jeudi, contre West Brom (dimanche) ainsi que le 5eme tour de FA Cup contre Everton. Si le processus de guérison se déroule comme il se doit, le capitaine de la sélection des Three Lions pourrait donc faire son retour contre Manchester City, l'actuel leader du classement dans un choc du haut de tableau.