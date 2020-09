Amazon Prime Video diffuse un documentaire centré sur Tottenham, intitulé "All or Nothing : Tottenham". On y voit beaucoup José Mourinho, qui a été engagé par les Spurs en novembre pour prendre la succession de Mauricio Pochettino.

Le traitement a été "bizarre" selon Pochettino

Lors du podcast Between The Lines, l'Argentin a donné son avis sur le documentaire : "Mes cinq ans et demi à la tête du club ont été résumés en 25 minutes et c'était surtout pour justifier mon départ. Ce type de documentaire est bizarre dans le monde du football. C'est trop difficile d'être naturel avec les caméras", a-t-il assuré.