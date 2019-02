Tottenham-Arsenal se jouera à Wembley

Début mars, c'est à cette période que les dirigeants de Tottenham avaient initialement programmé les premières rencontres dans leur nouvel antre. Malheureusement, les supporters des Spurs devront encore patienter avant de voir leur stade flambant neuf de 62 000 places en action car le derby de Londres contre Arsenal, prévu le 2 mars, se tiendra à Wembley, où évoluent les hommes de Mauricio Pochettino depuis un an et demi.

Le club londonien a détaillé dans un communiqué le retard des travaux à combler avant de pouvoir officier dans le stade: "Les travaux de réparation des systèmes de sécurité dans le nouveau stade sont sur le point d’être terminés et nous passerons ensuite aux dernières étapes du test du système de détection et d’alarme incendie et de son intégration aux autres systèmes de sécurité".

Le président des Spurs, Daniel Levy, a tenu à remercier les supporter du club pour leur patience.