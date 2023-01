Tottenham : Antonio Conte fait planer la menace d'un départ

Antonio Conte sur le départ du côté de Tottenham ? Le manager des Spurs pourrait effectivement bien prendre la tangente et s'en aller du club de Londres puisqu'il a fait planer cette menace récemment. Et ce n'est pas la première fois que le coach italien menace de s'en aller de Tottenham car il avait déjà évoqué un départ après la défaite des Spurs face à Aston Villa dimanche dernier (0-2). En conférence de presse, il a encore pris la parole pour évoquer cette menace et ainsi mettre ses dirigeants au pied du mur. Le technicien italien veut se battre pour des titres et le fait savoir.

Conte menace encore de partir

"Ma tâche est d'aider le club, de construire une base et ensuite d'essayer de l'améliorer. Lorsque j'ai signé mon contrat en novembre 2021, j'ai trouvé le club dans un position difficile pour de nombreuses raisons. J'ai compris que mon rôle était d'essayer d'aider le club à revenir dans la bonne direction, sur les choix des joueurs, sur le travail, pour être mieux organisé et bâtir des fondations. Maintenant, si je veux rester ici, alors je dois l'accepter. Sinon, si je ne veux pas accepter cela, alors je dois m'en aller", a confié le coach de 53 ans, en fin de contrat au terme de la saison. Il dispose d'une clause supplémentaire d'une année mais ses dirigeants ne seraient pas enclins à la lever pour le moment au vu des propos tenus par Conte ces dernières semaines.

"Je n’ai pas peur, mais ne me demandez pas des choses que je ne peux pas promettre. Cela crée une illusion et peut créer des rêves. Mais il faut être réaliste. Vous connaissez la situation", avait notamment déclaré le coach italien après la défaite face aux Villans dimanche. Autant dire que la situation de Conte à Tottenham semble dans le flou...